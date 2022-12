Die letzte Chance auf einen eigenen Bugatti Chiron

Der Bugatti Chiron Profilée ist ein Einzelstück in der Chiron-Familie, entwickelt als eine weniger radikale Interpretation des Pur Sport. Da alle Produktionsslots für den Chiron bereits vergeben sind, ist die Versteigerung des Profilée RM Sotheby’s am 1. Februar 2023 in Paris die letzte Gelegenheit, noch einen Chiron mit dem W16-Motor zu erwerben. Ein Teil des Erlöses wird für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Beim Profilée wurde viel vom Charakter des Pur Sport beibehalten. Er wird von derselben 1500-PS-Version des Bugatti W16-Motors angetrieben, die Übersetzungen sind um 15 Prozent kürzer als beim Chiron Sport3. Der Profilée beschleunigt in 2,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und in 5,5 Sekunden von 0 auf 200 km/h. Er hat eine Spitzengeschwindigkeit von 380 km/h, beim Chiron Pur Sport sind es 350 km/h.



Beim Fahrgestell wurde der Radsturz an der Vorder- und Hinterachse verändert sowie härtere Federn mit einem vorderlastigen Gleichgewicht eingebaut. Die Federn sind um zehn Prozent härter als beim Chiron Sport. Die Hinterachse hat einen um 50 Prozent erhöhten Radsturz, der für einen besseren Grip in den Kurven sorgt, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. (aum)