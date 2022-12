Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Nur ein Text der Top Ten befasst sich mit der Vergangenheit, mit dem Baby-Benz als Start der Luxusmarke in die Niederungen der kleineren Segmente. Heutzutage will Mercedes-Benz sich wieder nach oben absetzen und wir befassen uns in neun der zehn Artikel mit Zukunftsthemen vom neuen Elektromodellen bis hin zum Elektrorenner, mit chinesischen Marken, den Ringen um den Verbrennunsgmotor und den Kampf mit Klebstoff um die Aufmerksamkeit der Medien.

Von den 587.623 zur Weiterverbreitung und von Lesern abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Der VW ID 3 wird geliftet

2. MG 4: Was das neue Elektroauto mit der Historie zu tun hat

3. Interview Christian Andersen: „Ora ist ein Begleiter, der mitdenkt“

4. Im Rückspiegel: Baby-Benz steht heute „noch wunderbar auf der Straße“

5. Toyota setzt bei klimafreundlichen Antrieben auf Vielfalt

6. Studie: Das Lieblingsauto der Deutschen bleibt der Benziner

7. Mercedes EQT Marco Polo Concept: Elektro-Edel-Camper im Mikro-Format

8. Formel E: Das ist Jaguars neuer Elektro-Racer

9. ADAC plädiert für synthetische Kraftstoffe

10. Wortklauberei (42): Scheinriesen



571.551 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 350.000 Leser und die vielen Kollegen in den Medien aus. Bei den Fotos schaffte es ein Traummotiv vom Porsche 911 Speedster mit Heritage-Paket auf Platz 1, bei den Videos eines vom Toyota Corolla Cross. (aum)