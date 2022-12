„Rund um Berlin-Classic“ führt im Mai 2023 entlang der Oder

Es gehört zur Tradition der nordostdeutschen Oldtimer-Szene, mit der AvD Rund um Berlin-Classic in den Frühling und damit in die neue Fahrsaison zu starten. 2023 wird die Zwei-Tages-Rallye vom 12. und 13. Mai 2023 stattfinden. Die Rallye-Route verbindet das zwischen Werbelinsee und Grimnitz See gelegene Joachimsthal mit Angermünde und Schwedt an der Oder. Weitere Informationen zur 18. AvD Rund um Berlin-Classic (12. und 13. Mai 2023) online www.rundumberlin-classic.de. (aum)