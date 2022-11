Porsche feiert den 100.000sten Taycan.

Bei Porsche hat gestern der 100.000ste Taycan die Fertigungslinien verlassen. Das Jubiläumsmodell lief rund drei Jahre nach dem Produktionsstart vom Montageband am Stammsitz in Zuffenhausen. Der Taycan Turbo S in Neptunblau ist für einen Kunden in Großbritannien bestimmt.

Mittlerweile haben auch erste Kundenfahrzeuge die 100.00er-Marke überschritten. So hat der französische Transportunternehmer Jean-Hubert Revolon mit seinem Taycan 4S seit August 2020 mittlerweile über 188.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei absolvierte er Tagesetappen von bis zu 1200 Kilometern. Mindestens zwei weitere Taycan mit aktuell über 100.000 Kilometern Laufleistung sind Porsche bekannt. Dabei wurden auch Tagesetappen von bis 1500 Kilometern gefahren. (aum)