Porsche Taycan auf letzten Erprobungsfahrten

Kurz vor seiner Markteinführung hat der überarbeitete Porsche Taycan letzte Erprobungsfahrten absolviert. Insgesamt haben die Modelle der neuen Generation, darunter auch der Cross Turismo und der Sport Turismo, rund 3,6 Millionen Testkilometer auf Prüfgeländen, Rennstrecken und öffentlichen Straßen in 17 Ländern rund um den Globus zurückgelegt.

Die Temperaturskala bei den Testfahrten reichte von plus 53 Grad Celsius im Death Valley in Kalifornien bis zu minus 41 Grad Celsius in Finnland rund 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, wo auch die Ladezeiten des elektrischen Sportwagens bei Kälte überprüft wurden. In den USA fand die so genannte Heißland-Erprobung statt. Dabei testete das Entwicklungsteam unter anderem die Zuverlässigkeit des Thermomanagements bei extremer Hitze. (aum)