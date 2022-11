Yamaha kleidet die R 125 neu ein

Mit komplett neuer Verkleidung und neuen Tankabdeckungen sowie LED-Lichtern schickt Yamaha die R 125 in die nächste Saison. Optisch lehnt sich das Supersport-Leichtkraftrad damit näher an die größeren R-Modelle an. Von dort inspiriert ist auch das neue Fünf-Zoll-TFT-Farbdisplay mit wählbarer „Track“-Anzeige inklusive Rundentimer samt Speicher. Ebenfalls neu an Bord kommt die abschaltbare Traktionskontrolle.

Das 2023er-Modell verfügt außerdem über die Möglichkeit, via App das Smartphone mit der Maschine zu verbinden. Die neue Gabelbrücke und die neuen Lenkerschalter orientieren sich ebenfalls an der R1. Zudem ist die 125er für den Einbau eines Quickshifters vorverkabelt. Mit der ebenfalls neuen Serienbereifung von Michelin verspricht Yamaha zudem ein verfeinertes Fahrverhalten.



Erhältlich sein wird der neue Modelljahrgang ab April in Blau und in Schwarz. Ein Preis wurde noch nicht genannt. (aum)