Apollo Tyres legt Fünfjahresplan für das Lkw- und Bussegment vor

Apollo Tyres hat einen Fünfjahresplan vorgestellt, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt für Lkw- und Busradialreifen (Truck and Bus Radial: TBR) auszubauen. Vorgesehen sind eine Verdopplung der Reifenproduktion im Werk in Ungarn und der Ausbau des Sortiments bis 2025, um bis zu 90 Prozent der gesamten Größen- und Spezifikationsanforderungen im TBR-Segment abzudecken.

2023 will Apollo Tyres seine ersten Lkw- und Anhängerreifen für Felgen mit einem Durchmesser von 19,5 Zoll auf den Markt bringen, die üblicherweise für geringere Tonnagen und hohe Laufleistungen im Regionalverkehr eingesetzt werden. Das Unternehmen wird sich dabei zunächst auf die sieben gängigsten Abmessungen konzentrieren. Bis 2025 sollen dann 81 Prozent der Nachfrage im 19,5-Zoll-Markt abgedeckt werden. Der neue Plan sieht ebenfalls den Eintritt in den 22,5-Zoll-Winterreifenmarkt vor.



Darüber hinaus hat Apollo Einzelheiten zur Produkteinführung des neuen Endu-Mile LHT – des ersten Langstrecken-Anhängerreifen (Long-Haul Trailer, LHT) – des Unternehmens bekanntgegeben. Der Rollwiderstand des Reifens wurde mit der Klasse A bewertet und wird in Kürze um LHT-Reifen für Zugmaschinen ergänzt. Ein weiteres neues Segment für das Unternehmen stellen Niederquerschnittsreifen mit einem Querschnittsverhältnis von 60 Millimeter dar, die für Nutzfahrzeuge mit Euro-6-Motoren geeignet sind. Apollo Tyres wird entsprechende Versionen für Lenk- und Antriebsachsen auf den Markt bringen.



Apollo Tyres verstärkt zudem seine Bemühungen im Erstausstattungsgeschäft. So wurde im vergangenen Monat eine Vereinbarung mit dem Anhängerhersteller Schwarzmüller für die Reifenmodelle Endu-Race RT und RT2 sowie Endu-Trax MAHD getroffen. Es ist das erste Geschäft dieser für Apollo in Europa. Das Unternehmen arbeitet zudem an einer Reihe von vernetzten Reifenlösungen, darunter RFID (Radio Frequency Identification) und Reifendruckkontrollsysteme. (aum/av)