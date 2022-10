Volvo EX90 kommt mit puritischem Luxus

Das vollelektrische SUV Volvo EX90, das am 9. November 2022 seinen ersten offiziellen Auftritt hinlegen soll, lässt heute immerhin mehr erkennen als den sonst im Vorfeld üblichen Schattenriss der Silhouette. Die Schweden sprechen übers Innenleben des Neuen und wollen Luxus im Auto auf ihre skandinavische Art neu definieren. „Wir lassen den bisherigen automobilen Luxus hinter uns und bringen unsere skandinavischen Wurzeln zum Ausdruck, erklärt Cecilia Stark, Senior Design Managerin bei Volvo Cars.

Das puristische skandinavische Interieur des neuen Volvo-Flaggschiffs setzt auf natürliche Quellen und Recycling. So kommt das Material „Nordico“ zu seinem ersten Serieneinsatz: Der weiche und im Vergleich zu Leder bis zu 40 Prozent leichtere Stoff, den Volvo selbst entwickelt hat, setzt einen neuen Standard für hochwertiges Innendesign. Hergestellt aus Vinyl, recycelten PET-Flaschen und Weinkorken sowie biologisch angebautem Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Schweden und Finnland, wird es unter anderem für die Rückenlehne der Sitze, die Kopfstützen, das Lenkrad und die Kofferraumverkleidung verwendet. Gegenüber konventionellem Leder reduziert Nordico den CO2-Fußabdruck um 70 Prozent.



Neben Nordico setzt der schwedische Premium-Automobilhersteller mit der chinesischen Mutter auf viele weitere nachhaltige Materialien. Für die Sitzbezüge wird beispielsweise eine Wollmischung angeboten: Der weiche, natürliche und atmungsaktive Stoff erfüllt nicht nur strenge Nachhaltigkeitsstandards in Bezug auf Tierschutz, Umwelt und soziale Belange, sondern garantiert auch Fahrkomfort auf längeren Reisen. Eine wohnliche Atmosphäre schaffen neuartige, mit warmem Licht unterlegten Holzdekors, deren Ursprung durch eine FSC-Zertifizierung bestätigt wird.



Als Beispiel für die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft dient der vermehrte Einsatz recycelter Kunststoffe, die den Anteil endlicher Primärrohstoffe senken. Neben den recycelten PET-Flaschen stammen fast 25 Prozent respektive 50 Kilogramm der im Volvo EX90 verwendeten Kunststoffe aus recycelter und biobasierter Herkunft, mehr als bei jedem Volvo zuvor.



Auch die Fußmatten tragen dem Konzept der Kreislaufwirtschaft Rechnung. Sie bestehen zum Teil aus Econyl, einem Polyamid-Gewebe, das zu 100 Prozent aus recyceltem Nylon hergestellt wird, darunter auch alte, vom Meeresboden gesammelte Fischernetze.



Neben den hochwertigen Materialien bietet der EX90 auf den individuellen Geschmack zugeschnittene Kombinationsmöglichkeiten: Innendekor und Polsterung sind dabei auf das Exterieur und die persönlichen Wünsche abgestimmt. Zur Wahl stehen insgesamt sieben Themen. „Innenraumgestaltung ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der auf Grundlage des Kundenfeedbacks, interner Innovationen und neuer verantwortungsvoller Beschaffungsmöglichkeiten auch in Zukunft fortgesetzt wird“, sagt Cecilia Stark. (aum)