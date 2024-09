Volvo EX90 wird ausgeliefert

Der neue Volvo EX90 rollt auf die Straßen. Die ersten Exemplare des vollelektrischen Premium-SUV sollen noch in diesem Monat an Kunden in den USA und in Europa ausgeliefert werden. Weitere Märkte folgen im Verlauf des vierten Quartals dieses Jahres und im ersten Quartal 2025. In Deutschland wird der Volvo EX90 zu Preisen ab 83.700 Euro angeboten.

Je nach gewählter Konfiguration bietet das neue Top-Modell der schwedischen Marke fünf, sechs oder sieben Sitzplätze in bis zu drei Reihen. Drei Antriebsversionen mit maximal 380 kW (517 PS), zwei Batteriegrößen für WLTP-Reichweiten von bis zu 614 Kilometern sowie drei Ausstattungslinien stehen zur Auswahl. (aum)