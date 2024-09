Fahrbericht Volvo EX90: Sanfter Riese

„Heute ist der Beginn einer neuen Ära der Sicherheit, Nachhaltigkeit und Technologie.“ Viel Zeit ist vergangen seit Volvo-Vorstandschef Jim Rowan am 9. November 2022 den EX90 in Stockholm präsentierte. Doch der Wechsel auf die Zukunft musste noch warten. Der EX30, die kleine Schwester des EX90, hatte zwichenzeitlich Vorfahrt. Doch jetzt endlich kommt Volvos Elektro-Riese auf die Straßen – und ist Hoffnungsträger der Schweden im SUV-Luxussegment. Wir sind ihn in seiner amerikanischen Produktions-Heimat gefahren. (aum)