Der Volvo EX90 hat alles im Blick

Mit dem EX90 führt Volvo im nächsten Jahr den Nachfolger seiner Modellikone XC90 ins Elektrozeitalter. Das siebensitzige SUV, das in den USA und in China gebaut wird, kommt zunächst in zwei Allradvarianten 300 kW (408 PS) und 380 kW (517 PS) Leistung sowie 770 Newtonmetern bzw. 910 Nm Drehmoment auf den Markt. Als Reichweite werden bis 600 Kilometer genannt. Führend soll die 360-Grad-Umgebungserfassung für die Assistenzsysteme sein. Neben Kamera und Radar verfügt der EX90 über einen in die Dachlinie integrierten Lidar-Sensor, der Objekte hunderte Meter im Voraus erkennt.

Im Innenraum kommt erstmals ein Fahrer-Monitoring-System zum Einsatz: Spezielle Sensoren und Kameras, die eigens entwickelte Algorithmen nutzen, erkennen, wenn der Fahrer abgelenkt, schläfrig oder anderweitig unaufmerksam ist. Reagiert er nicht auf immer eindringlicher werdende Warnungen – beispielsweise, weil er eingeschlafen oder ohnmächtig ist –, kann der EX90 selbstständig am Fahrbahnrand anhalten und Hilfe alarmieren.



Der Volvo EX90 lässt sich mit dem Mobiltelefon öffnen, verschließen und starten. Dabei wird auch automatisch das individuelle Fahrprofil geladen, sobald der Fahrer Platz nimmt. Bei den Materialien setzt Volvo auf Nachahltigkeit. So ersetzt das unter anderem aus Vinyl, recycelten PET-Flaschen und Weinkorken hergestellte Material „Nordico“ beispielsweise Leder. Darüber hinaus werden etwa 15 Prozent recycelter Stahl, rund 25 Prozent recyceltes Aluminium und 48 Kilogramm Kunststoffe recycelten oder biobasierten Ursprungs beim Bau des Fahrzeugs verwendet. (aum)