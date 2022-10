Die Leggings fürs Motorradfahren

Als Alternative zur Motorrad-Jeans bietet Louis nun für Frauen eine Leggings mit Schutzfunktion an. Die entsprechend zertifizierte Vanucci VUT-5 Leggings aus abriebfestem Polyamid-Gewebe verfügt über Knieprotektoren. Hüftprotektoren können nachgerüstet werden. Sieben Prozent Elasthan und zusätzliche Stretchzonen an Knien und Rücken sorgen für hohe Bequemlichkeit und Passgenauigkeit. Reißverschlüsse an den Waden der Damenhose helfen beim An- und Ausziehen.

Das Größenspektrum reicht von 32 bis 52. Die Vanucci VUT-5 wird zum Preis von 149,99 Euro angeboten. (aum)