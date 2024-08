Vanucci VSG-1: Komfortabler Allrounder

Louis erweitert sein Handschuhsortiment um den Vanucci VSG-1. Er wird als Allrounder von der Fahrt in der Stadt bis hin zum Rennstreckeneinsatz vermarktet. Versprochen wird ein besonders hoher Tragekomfort.

Die Oberhand des VSG-1 ist aus einem Ziegen-, Rindleder-, Kevlar- und Textilmix gefertigt, während an der Unterhand Känguruleder verarbeitet wurde. Zudem hat der Vanucci Hartschalen-Knöchelprotektoren mit Carbonelementen, Fingerbrücken und außengenähte Fingerkanten. Die Handballen und Fingerbereiche sind mit Superfabric verstärkt. An den Daumen sorgt ebenfalls eine Materialdopplung für Abriebschutz.



Der Vanucci VSG-1 Handschuh ist für 179,99 Euro in Schwarz sowie in Schwarz/Weiß erhältlich. (aum)