Für kleine Motocrosser

Für den jungen Motocross-Nachwuchs hat Louis einen Kinderhelm entwickelt, der nach der neuen ECE-Norm 22.06 zertifiziert ist. Der MTR X7B-S ist aus ABS-Material, hat ein herausnehm- und waschbares Innenfutter sowie einen Ratschenverschluss. Er wiegt rund 1150 Gramm und verfügt über eine Belüftung an Kinn und Hinterkopf. Der Helm ist in vier Größen erhältlich. Er kostet in Mattschwarz 69,99 Euro, mit den beiden altersgerechten Dekoren „Bunny“ und „Crak“ sind es 20 Euro mehr. (aum)