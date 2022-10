Die Top Ten der Woche bei der „Autoren-Union Mobilität“

Mit dem Nio drängt die nächste chinesische Marke auf den europäischen Markt – mit einem Elektroauto im hochpreisigen Segment. Die Markenwelt wird bunter und elektrischer. Damit taucht im Hintergrund eine Fragestellung auf, die ins Bewusstsein drängt: Wie vertragen sich das Elektroauto und die aktuelle Stromkrise?

Von den 439.670 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Fahrbericht Toyota Corolla Cross: Verwechselung eingeschlossen

2. Praxistest Hyundai Ioniq 5: Mit dem Stromer auf Weltreise

3. Neu auf dem Markt: Nio gibt es nur im vierstelligen Abo

4. Vorstellung Porsche 911 GT3 RS: Purismus, wohlverstanden

5. Astra Sports Tourer kommt in den Handel

6. Paris 2022: Ego präsentiert zwei neue Modelle

7. Nur der Audi Q4 e-Tron schaffte die zweite Stufe

8. Intermot 2022: Zündapp kündigt Größeres an

9. Vorstellung Renault Austral: Mit Hybrid in die Zukunft

10. Interview: Ford Pro schickt 100 Service-Vans auf die Straße



463.838 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere Leser und an die Kollegen in den Redaktionen als Downloads aus. Bei den Videos lag das Footage der Alpine A110 R vorn, bei den Fotos das vom Opel Astra Sports Tourer. (aum)