Der Lexus RX kann bestellt werden

Bei Lexus kann ab sofort der neue RX bestellt werden. Das von Grund auf neuentwickelte Modell kommt im Januar 2023 zu Preisen ab 68.950 Euro in drei verschiedenen elektrifizierten Varianten auf den Markt. Zudem gibt es Leasingangebote.

Den Einstieg bildet der Vollhybrid RX 350h mit 250 PS (184 kW), der in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Darüber rangiert der 450h, mit dem erstmals ein Plug-in-Hybrid in der Baureihe angeboten wird. Er startet bei 75.000 Euro und hat eine Normreichweite von bis zu 68 Kilometern. Er leistet 309 PS (227 kW) und erreicht in 6,5 Sekunden Tempo 100. Topmodell ist der RX 500h mit einem 76 kW (103 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse, 2,4-Liter-Turbobenziner und einer Systemleistung von 371 PS (273 kW) sowie bis zu 550 Newtonmetern Drehmoment. Er ist zu Preisen ab 92.500 Euro erhältlich.



Vorab stellt Lexus den RX in den kommenden vier Wochen auch im Rahmen einer Roadshow in seinen Foren vor. Interessenten können sich unter https://www.lexus.de/modelle/rx/rx-roadshow anmelden. (aum)