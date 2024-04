Neuer Renault Captur startet ab 22.950 Euro

Der neue Renault Captur ist ab sofort bestellbar. Die Preisliste für den kompakten City-SUV beginnt bei 22.950 Euro. Es gibt drei Ausstattungen und fünf Motorenkombinationen, darunter Mild- und Vollhybride sowie ein Autogasantrieb.

In der Einstiegsversion Evolution in Kombination mit dem Basisbenziner TCe 90 sind bereits eine Klimaanlage sowie Assistenzsysteme wie Rückfahrkamera, Tempomat, Spurhalte- und Fernlichtassistent, Müdigkeitswarner, Verkehrszeichenerkennung, Abstandswarner und der Notbremsassistent enthalten. Die Multimediaausstattung umfasst das OpenR Link-System mit 10,4-Zoll-Display und kabellose Smartphone-Integration. Nur in dieser Ausstattung ist auch der bivalente Autogasantrieb TCe 100 LPG ab 23.550 Euro zu ordern.



In der Ausstattung Techno (ab 24.950 Euro) sind unter anderem enthalten: 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Ambientelicht in den vorderen Türen, elektrisch einstell- und anklappbare Außenspiegel, Licht- und Regensensor sowie die elektronische Parkbremse. Dazu kommen eine induktive Smartphone-Ladefläche, Keycard Handsfree und Klimaautomatik. Als Motorisierungen können hier neben dem Basisbenziner die Mild-Hybride 140 (ab 26.950 Euro) und 160 EDC (ab 26.950 Euro) sowie der Vollhybridantrieb E-Tech Full-Hybrid 145 mit zwei Elektromotoren (ab 29.950 Euro) kombiniert werden.



Mit letzteren beiden Hybridantrieben ist auch die erstmals im Captur verfügbare Topversion Esprit Alpine als Mild Hybrid 160 EDC (ab 31.750 Euro) oder als E-Tech Full Hybrid 145 (ab 32.750 Euro) zu haben. Hier zählen unter anderem exklusive Logos in Eisschwarz, schwarze Fenstereinfassungen, 19-Zoll-Alu-Räder, Alpine Einstiegsleisten, beheizbares Lenkrad, freischwebende Mittelkonsole mit E-Shifter-Hebel sowie Multimediasystem mit integriertem Google zum Serienumfang. (aum)