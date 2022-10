Mehr als jeder zweite Mercedes geht nach China

Mercedes-Benz hat im dritten Quartal 517.800 Pkw und Großraumlimousinen abgesetzt. Das sind 21 Pozent mehr als im Vergleichzeitraum des Vorjahres. Mehr als jedes zweite Fahrzeug ging nach China, wo die Verkäufe um 37 Prozent auf 206.800 Fahrzeuge stiegen. In Deutschland nahmen die Neuzulassungen zwischen Juni und September um 19 Prozent auf 53.600 Fahrzeuge zu. Europaweit waren es insgesamt 152.700 Auslieferungen (plus 18 Prozent). In den USA setzte Mercedes-Benz 72.400 Autos ab und damit 31 Prozent mehr als im dritten Quartal 2021. (aum)