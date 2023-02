Mercedes-Benz gönnt sich ein eigenes Betriebssystem

Mercedes-Benz wird Mitte des Jahrzehnts ein eigenes Betriebssystems einführen. Das Mercedes‑Benz Operating System – kurz MB.OS – wurde intern entwickelt und basiert auf einer eigens für das System entworfenen Chip-to-Cloud-Architektur. Für Mercedes bedeutet das vor allem eine starke Kundenbindung und Datenschutz sowie die volle Kontrolle über die Technik. Die Integration von Technologie-Partnern wie Nvidia und Google erlaubt den Zugriff auf weitere Services, Inhalte und Funktionen. So wird Mercedes in Zukunft mit Google Maps navigieren. Dazu kommen Video- und Gaming-Applikationen. Mit der Integration von beliebten Services wie Webex und Zoom werden zudem die Möglichkeiten für Videokonferenzen aus dem Auto erweitert.

Das System wird Mitte des Jahrzehnts mit der neuen MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) eingeführt. Einen ersten Ausblick wird es in der neuen E-Klasse geben, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommt und die dritte Generation MBUX an Bord hat. Hier ermöglicht eine neue Android-Programmierschnittstelle, Applikationen von Drittanbietern direkt zu installieren, was den Nutzwert im Vergleich zu gespiegelten Apps verbessert.



Zudem entwickelt Mercedes-Benz die Möglichkeiten des autonomen Fahrens weiter. Die nächste Generation teilautomatisierter Fahrsysteme (SAE Level 2) soll erstmals auch im Einstiegssegment zum Einsatz kommen. Das hochautomatisierte Fahren soll im letzten Schritt auch bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h ermöglicht werden.

Das technologische Fundament von MB.OS erweitert zudem den Spielraum für software-basierte Upgrades. Das System entkoppelt Hard- von Software und ermöglicht damit schnellere Aktualisierungen.



Mit Mercedes me ID werden noch stärker individualisierte Dienste eingeführt, die sich in die drei großen Pakete MB Connect, MB Charge für Nutzer von Elektrofahrzeugen und MB Drive für automatisierte Fahrfunktonen unterteilen.



Software wird zu einem wesentlichen Teil des Produktentwicklungsprozesses und des Investment-Plans des Unternehmens werden. Für die Zukunft erwartet Mercedes-Benz Umsätze aus den digitalen Services bis Ende des Jahrzehnts einen hohen einstelligen Milliarden-Euro-Betrag umzusetzen. In zwei Jahren sollen damit bereits eine Milliarde Euro Gewinn erzielt werden. (aum)