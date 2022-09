Joy Crookes gibt dem Lexus UX Gesicht und Stimme

Die britische Singer-Songwriterin Joy Crookes ist Gesicht und Stimme der neuen Werbekampagne für den Lexus UX. Durch die Zusammenarbeit mit der international gefeierten, für Brit-Awards und Mercury Prize nominierten Künstlerin möchte die Marke ein jüngeres, vielfältigeres und sozial engagiertes Publikum erreichen. Vier Kurzfilme begleiten Joy Crookes unter anderem auf ihrem Weg zum Strand und durch eine pulsierende Metropole (www.lexus.de/lexus-joy-crookes). Dabei werden die Technologien und das Fahrerlebnis an Bord des aufgewerteten UX hervorgehoben.

So nutzt die Sängerin beispielsweise das Multimedia- und Navigationssystem mit „Hey Lexus“-Sprachassistent und Cloud-Updates, um den Kampagnen-Soundtrack „Feet Don't Fail Me Now“ abzuspielen. Die Kampagne nutzt auch die weitreichende Anhängerschaft der Künstlerin in den sozialen Medien und umfasst spezialisierte Inhalte für Instagram und Tiktok. (aum)