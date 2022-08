Vinfast gibt dem „Ironman“ seinen Namen

Beim „Ironman Vichy Triathlon“ in Frankreich trat die Automobilmarke Vinfast zum ersten Mal in Europa als namensgebender Partner auf. Die neu geschlossene Kooperation mit der Ironman-Group nutzte der vietnamesische Elektroautohersteller am vergangenen Wochenende auch beim „Ironman 70.3“, einem Rennen über die Halbdistanz, in Duisburg, um sein neues Elektro-SUV VF 8 erstmals in Deutschland zu präsentieren.

Das Engagement beim Vinfast Ironman Vichy und Vinfast Ironman in Duisburg war der Auftakt einer Zusammenarbeit bei sämtlichen Ironman-Wettbewerben in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Portugal sowie in Asien bis 2025. Vinfast und die Ironman-Gruppe vereinbarten darüber hinaus, dass die vietnamesische Automobilmarke bis 2025 auch zum Namensgeber der US-Serie und der Weltmeisterschaft auf Hawaii wird.



Laut Unternehmensangaben sollen die Elektro-SUV VF 8 und VF 9 Ende dieses Jahres auf den Markt kommen. (aum/ls)