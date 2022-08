Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Der Betrachter von außen kann den Eindruck gewinnen: Die Szene dreht Däumchen. Um so heftiger muss die Redaktion kurbeln, um Nachrichtenflaute und Sommerloch gleichzeitig zu überbrücken. In diesen Tagen erleben deswegen die Vorabmeldungen zum Caravan-Salon in Düsseldorf viel Zuwendung. Die Unternehmen sollten diesen Höhepunkt genießen.

Von den 264.463 Textabrufen der Woche waren dies die Top Ten beim Auto-Medienportal:



1. Mythos und Realität: Was dem Elektroauto wirklich im Weg steht

2. Porsche 911 Sally Carrera – eine Leinwandheldin wird Realität

3. Vorstellung Concorde Credo: Einstieg auf hohem Niveau

4. Praxistest Skoda Fabia 1,5 TSI: Ein Wagen ohne Plagen

5. Walter Röhrl fährt Ascona und Kadett

6. Gelungener Restart für den AvD-Oldtimer-Grand-Prix

7. Das „Elterntaxi“ ist die gefährlichste aller Lösungen

8. Yamahas Vielfraß springt per Knopfdruck von hart auf weich

9. Für 230.000 Euro gibt’s Rennsport für die Straße

10. Carthago 2023: Mehr Sterne im Allgäu



297.309 Fotos und Videos lieferte unsere Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere Leser und an unsere Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Fotos landete Altmeister Walter Röhrl beim Besuch des 69. AvD-Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring auf Platz 1, bei den Videos das Footage vom Porsche 911 GT3 RS, den man ebenfalls öfter auf dem Ring antreffen dürfte. (aum)