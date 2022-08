Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Ein bisschen Wehmut, ein bisschen Abschiedsstimmung, aber viel Sommerflaute und Ferienstimmung lag über der vergangenen Woche. Wer Meldungen suchte, musste schon genau hinschauen. Gut, dass die Autoren des Netzwerks Autoren-Union Mobilität auch diese Woche wieder für Inhalte sorgen konnten, die in die Zeit passen.

Von der 254.410 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten der Woche:



1. Ford baut in Köln an seiner elektrischen Zukunft

2. Dem Mythos nachgespürt: Lamborghini und der Zwölfzylinder

3. Gebrauchte Reisemobile: Nie war es aus zweiter Hand teurer

4. Ein Admiral und ein Diplomat beehren Schwetzingen

5. Audi RS 6: Vier Generationen Hochleistung

6. Unterwegs: Mit dem Honda Jazz Crosstar zur Oosterschelde

7. Goodyear liefert Reifen für die nächste Mond-Mission

8. Der MG 4 startet in Großbritannien bei knapp 31.000 Euro

9. Eriba Touring: Puck, Pan und Troll sind Geschichte

10. Mahle und Siemens wollen induktiv laden



303.039 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Leser und die Macher der Medien, die sich bei uns bedienen.

Foto der Woche war eines vom Toyota Land Cruiser. Das Video der Woche zeigt die Rekordfahrt des Porsche Taycan Turbo S mit Performance-Kit auf der Nordschleife des Nürburgrings als Mitfahrt. (aum)