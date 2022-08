Der MG 4 startet in Großbritannien bei knapp 31.000 Euro

MG hat die Preise seines neuen Modells 4 für Großbritannien bekanntgegeben. Dort soll es bei umgerechnet knapp 31.000 Euro losgehen. Neben der Basisversion wird es das 4,30 Meter lange Elektroauto in den Ausführungen „Long Range“ und „Trophy Long Range“ geben. Je nach Modell hat die Batterrie eine Kapazität von 51 kWh oder 64 kWh. Die Reichweiten bewegen sich zwischen 218 und 281 Meilen, das sind umgerechnet etwa 350 bis 450 Kilometer. Die größere Batterie soll mit bis zu 135 kW geladen werden, so dass an einer 150-kW-Schnellladesäule innerhalb von etwas mehr als einer halben Stunde die Kapazität wieder von zehn auf 80 Prozent steigt. Die Markteinführung des MG 4 ist noch für dieses Jahr vorgesehen. (aum)