Opel Astra soll als Showcar das Stadion füllen

Die Besucher der XS Carnight „20 Years of XSCN“ werden am 29./30 Juli im Berliner Olympiastadion ein unverwechselbares Liebhaberstück erleben. Denn für diesen Anlass haben die Spezialisten der XS-Crew jetzt den neuen Opel Astra verwandelt. Die Hybridversion der jüngsten Kompaktklasse-Generation mit dem Blitz wird als Showcar im typischen Opel-Motorsport-Look erstrahlen.

Den nächsten Höhepunkt feiert die Veranstaltungsreihe dann am 17. September mit der XS Carnight am Wörthersee in Österreich. Auch hier ist Opel als Partner mit dem von XS veredelten Unikat dabei. Bereits im vergangenen Jahr hatte Opel bei dem internationalen Tuning-Treffen auf der Simonhöhe am Wörthersee mit der Publikumspremiere der jüngsten Astra-Generation für Aufsehen gesorgt. (aum)