Seit 1995 ist Louis in Karlsruhe vertreten. Für das ständig wachsende Sortiment von Europas größter Handelskette für Motorradbekleidung und -zubehör ist der Laden in der Fritz-Erler-Straße mittlerweile jedoch zu klein geworden. Daher zieht die Filiale um. Am 12. August wird mit einem festlichen Wochenende der Neubau mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Durmersheimer Straße 188 eröffnet. (aum)