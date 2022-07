Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Normalerweise schaffen es Personalia nicht in unser wöchentliches Ranking. Die über Claus Witzeck erreichte Platz 1. Verstehen wir das als Zeichen der Hochachtung vor dem Menschen und seinem Handeln. Doch auch hier gilt wieder: Die Welt geht weiter mit einem Kommentar zum irrationalen Kampf gegen den Verbrennungsmotor und dem üblichen Mix aus Arbeiten unserer Autoren und Nachrichten.

1. Claus Witzeck gestorben

2. Kommentar: Stellvertreterkrieg

3. Fahrbericht Range Rover: Wohlfühloase

4. Der ADAC fährt mit dem Kia EV6 und Wohnwagen in den Urlaub

5. Goodwood 2022: Fords Supervan braucht keine zwei Sekunden

6. Praxistest Audi A5 Cabrio 40 TDI: Komfortabel und sparsam

7. Goodwood 2022: Lexus zeigt den LFA der Zukunft

8. Im Bücherregal: Der Bulli des Ostens

9. Wortklauberei (32): Rolle Rückwärts oder Turbo?

10. Porsche 963 gibt sein offizielles Renndebüt im Januar



370.379 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und unsere Abnehmer in den Medien aus. Das Foto vom Volkswagen ID Aero war am erfolgreichsten. Bei den Videos war es das über den Porsche 963 von Penske Motorsport. (aum