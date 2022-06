Die Celica ruft

Der Toyota Celica darf sich zu den wenigen Autos auf der Welt zählen, die gerne auch mit dem weiblichen Artikel vorweg genannt werden. Die ebenso schnellen wie schönen Sportcoupés der Baureihe stehen im Mittelpunkt des nächsten Public Opening am 2. Juli in der Kölner Toyota Collection. Traditionell am ersten Sonnabend eines Monats öffnet die Fahrzeugsammlung an der Deutschland-Zentrale von 10 bis 14 Uhr ihre Pforten für Besucher. Der Thementag widmet sich allen sieben Modellgenerationen. Die Celica gilz mit über 4,1 Millionen Einheiten als meistverkauftes asiatisches Sportcoupé.

Wie gewohnt bekommen auch am 2. Juli wieder 75 Besucher nach Voranmeldung die Gelegenheit, die sonst nicht zugängliche Motorsportsammlung von Toyota Gazoo Racing zu sehen. Ergänzend zum Thementag findet auf dem Parkplatz der Toyota Collection das Fantreffen „86 Meet“ statt, bei dem sich dann alles um die Fahrmaschinen und Driftchampions AE 86, GT 86 und GR 86 dreht. (aum)