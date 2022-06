Gesünder sitzen in den ST-Modellen von Ford

Ford liefert den Puma ST ab sofort auch mit Performance-Sitzen aus, die von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) mit dem Güteseigel ausgezeichnet wurden. Die neu entwickelten Sitze mit integrierten Kopfstützen sind 14-fach einstellbar. Unter anderem lassen sich Länge und Neigung der Sitzfläche individuell anpassen. Außerdem gibt es eine Vier-Wege-Lendenwirbelstütze. Die vegane Sensico-Polsterung sorgt für eine Leder-Optik. Auf Wunsch sind die neuen Sitze auch für Fiesta ST und Focus ST verfügbar.

Zehn Prototypen des neuen Sitzes wurden von Ford auf Versuchsstrecken und auf öffentlichen Straßen getestet. Die Haltbarkeitsprüfungen wurden auch unter Verwendung des so genannten „Robutt“. Der spezielle Sitzroboter simuliert in sieben den Verschleiß eines Sitzes bei zehnjähriger Nutzungsdauer. Dazu nimmt er 25.000-mal Platz und belastet den Fahrzeugsitz zusätzlich durch erhöhten Druck sowie permanente Drehbewegungen.



Vergleichbar konstruierte will Ford in den kommenden Jahren in weiteren Pkw-Baureihen einführen. (aum)