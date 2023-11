Ford unterstützt Trainerinnen-Qualifizierung

Ford unterstützt mit einem speziell an Frauen gerichteten Kindertrainerinnen-Zertifikatslehrgang den Frauenfußball. Gemeinsam mit dem Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) im Rahmen der „#KickItLikeFord“-Partnerschaft fand der Lehrgang mit insgesamt 22 Teilnehmerinnen an der Sporthochschule Köln statt. Die Qualifizierung erfolgte sowohl in Theorie als auch in Praxis.

Ein weiteres gemeinsames Projekt war eine Spezialtrainingseinheit auf dem Dach des Deutschen Sport- und Olympiamuseums in Köln. Die bei der Saisoneröffnung der Mittelrheinliga der Frauen im August 2023 gewonnene „Ford Ranger Raptor Challenge" ermöglichte es 20 Spielerinnen des zweiten Frauenteams von Vorwärts Spoho dort zu trainieren. Die Leitung übernahm Verena Hagedorn, Schirmfrau der Kooperation, Chef-Trainerin der U20-Frauen und Koordinatorin der weiblichen Top-Talente beim 1. FC Köln.



Die Zusammenarbeit zwischen Ford und dem FVM hat das Ziel, Frauen nicht nur im Sport zu fördern, sondern sich auch für allgemeine Formate zur Qualifizierung von Frauen in Sport oder Beruf einzusetzen. (aum)