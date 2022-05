Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Der Brief der 170 Wissenschaftler nach Brüssel mit der dringenden Bitte an die Politik, in Sachen Klimaschutz endlich auf die Wissenschaft zu hören und von politischen Dogmen abzulassen, verhallte in Deutschland. Bei uns landete er auf dem achten Platz der Top Ten, flankiert von zwei weiteren kritischen Stimmen zum aktuellen Umgang mit der Zukunft.

Von den 364.291 Textdateien waren dies die Top Ten der Woche:



1. VW Amarok im Tarnkleid unterwegs

2. New York 2022: E-Autos und Handschalter

3. 1012 PS verteilt auf 7,19 Meter und sechs Räder

4. Praxistest Audi RS 3: Versteckspiel mit offenen Karten

5. Praxistest Genesis GV70: Premium ohne Aufpreis

6. „Verbrennungsmotoren sind ökologisch und ökonomisch sinnvoll“

7. Vorstellung Mercedes-Benz T-Klasse: Französische Gene mit Stern

8. Das Klima reagiert nur auf Physik und nicht auf Politik

9. Tavares setzt ein Ausrufezeichen für die Brennstoffzelle

10. Hyundai garantiert Förderung in voller Höhe



309.799 Foto- und Videodateien wurden in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads abgeliefert. Das Foto der Woche zeigt den Performance-Pick-up Hennessey Mammoth 1000 6x6 TRX, das Video der Woche den Besuch von Sami Khedira auf der Porsche-Versuchsstrecke in Weissach und ein paar schnelle Runden mit Marc Lieb. (aum)