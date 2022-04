Apollo Tyres mit neuem Management für die schweren Reifen

Guido Boerkamp übernahm in der Europazentrale des indischen Reifenherstellers Apollo Tyres die Leitung des Bereichs Off-Highway-Tyres (OHT) für Agrar und Baumaschinen. Die deutsche Niederlassung in Vallendar übernahm jetzt zeitgleich André Weber. Er übernimmt von seinem Vorgänger Peter Köhne, der den Posten seit 2014 innehatte und Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht.

Boerkamp kam vor 27 Jahren zu Vredestein, das heute zu Apollo Tyres gehört. Bisher leitete er die europäische Forschungs- und Entwicklungsabteilung für OHT-Reifen von Apollo Tyres.



Weber ist seit 25 Jahren in der Reifenbranche tätig. Vor neun Jahren kam er zu Apollo Tyres und war zuletzt Gebietsverkaufsleiter für Off-Highway-Tyres. (aum)