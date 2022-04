Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Synthetische Kraftstoffe, hergestellt mit elektrischer Energie, rückt auch die VDA-Präsidentin in den Mittelpunkt, wenn sie in unserem Interview über Zukunft spricht. Strom für Batterieautos ist eben nicht alles, finden auch die europäischen Zulieferer. Darüber hinaus lassen die Top Ten der Woche Raum für Themen von den Pedelecs bis zu einem rennstreckentauglichen Porsche.

Von den 387.858 bei der Autoren-Union abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Tempolimit und Fahrverbot nur für Elektroautos?

2. Fahrbericht Porsche 718 Cayman GT4 RS: Fast ein Rennwagen

3. Interview Hildegard Müller: „Wir brauchen ambitioniertere Quoten für e-Fuels“

4. Vorstellung Lotus Eletre: Der Spagat

5. Praxistest Audi RS 5 Sportback: Sportcoupé mit Familienanschluss

6. Fahrbericht Ford Maverick: Amerika, du hast es besser

7. Von neun S-Pedelecs erweisen sich acht als „gut“

8. Historie und Histörchen (95): Alkoholiker, Spinner und ein Könner

9. Interview Werner H. Frey: „Wir behaupten unseren Platz“

10. Europäische Zulieferer stellen sich gegen Elektro-Dogmatismus



408.728 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer und Leser ausgeliefert. Bei den Videos lag das von der Präsentation des Lotus Eletre in London vorn, bei den Fotos das des Kimera Evo 37. (aum)