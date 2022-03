Siegfried Steiger gestorben

Siegfried Steiger, Gründer der Björn Steiger Stiftung und „Architekt“ der modernen Notfallrettung in Deutschland, ist am Abend des 17. März 2022 im Alter von 92 Jahren gestorben, nur wenige Tage nach seiner Ehefrau Ute. Vieles, was heute selbstverständlich im Rettungswesen ist, geht auf das Engagement der beiden zurück: unter anderem die bundesweiten Notrufnummern 110 und 112, der Aufbau von Notruftelefonen an Straßen, die Schaffung der Rettungsleitstellen-Struktur oder der Aufbau der Luftrettung.

Die Erfolgsgeschichte der Stiftung hatte ihren Anfang in einem tragischen Ereignis. Am 3. Mai 1969 starb Björn, der achtjährige Sohn von Siegfried und Ute Steiger, nach einem Verkehrsunfall. Sein Leben hätte durch eine gute und funktionierende Notfallhilfe gerettet werden können, doch der Krankenwagen traf erst eine Stunde später und damit zu spät am Unfallort ein. In der Folge engagierte sich das Ehepaar mit übermenschlicher Kraft, um dieses Schicksal anderen ersparen zu können und leisteten dabei Pionierarbeit in der Notfallrettung. (aum)