Welche ist die beliebteste Automarke der Deutschen?

Alle Jahre wieder ermittelt das Daten-und Analyseunternehmen YouGov die beliebteste Automarke des Landes. Die aktuelle Studie „Automotive Rankings Germany 2024“ basiert auf Online-Interviews, die von Anfang August 2023 bis Ende Juli 2024 repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt wurde. Dabei ging es um den allgemeinen Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage der Automarke.

So entstand dann ein Gesamtergebnis – das Audi mit 25,7 Punkten souverän anführt. Hinter den Ingolstädtern folgen dicht an dicht Mercedes-Benz (24,7), Volkswagen (24,4) und BMW (24,3). Mit deutlichem Abstand von 16,1 Punkten rangiert auf dem fünften Platz Skoda als erste Importeursmarke, dahinter Toyota (15,6) und Volvo (14,9). Porsche belegt den 8. Platz (14,8), Opel (12,3) und Ford (12,1) schließen die Top-Ten ab.



Unterschiede gibt es allerdings bei den Geschlechtern. Bei den Frauen macht Muttermarke Volkswagen (28,8) der Konzerntochter Audi (25,0) mit deutlichem Abstand den ersten Platz streitig, dahinter reihen sich Mercedes-Benz und BMW ein. Bei den Männern machen die süddeutschen Autobauer die Top 3 unter sich aus und die Wolfsburger landen leicht abgeschlagen auf Rang 4.



Und auch in den Altersgruppen variieren die Vorlieben: Während in der älteren Generation der Babyboomer (1946-1964) Mercedes-Benz an der Spitze liegt, ist es in allen anderen Generationen (Gen X, Millennials, Gen Z) die Marke Audi, die das Rennen macht. (aum)