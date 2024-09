Neuer MG HS startet ab 27.990 Euro

Verkaufsstart für den MG HS. Ab sofort ist das neue SUV in vier Varianten erhältlich. Alle fahren mit dem 170 PS (125 kW) starken 1,5-Liter-Turbobenziner, wahlweise mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Automatikgetriebe sowie in den Ausstattungslinien Comfort und Luxury. Die Preise beginnen bei 27.990 Euro.

Im Einstiegsmodell Comfort mit serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe absolviert der Vierzylinder-Benziner mit 275 Nm Drehmoment den Standardsprint von 0 auf 100 km/h in 9,4 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h. Zur Serienausstattung gehören neben dem großzügigen Cockpit mit zwei 12,3-Zoll-Displays bereits 13 Fahrassistenzsysteme, darunter ein Geschwindigkeitsassistenzsystem, Spurverlassens- und Spurwechselwarner, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Totwinkelüberwachung sowie Türöffnungs-, Heckkollisions- und Querverkehrswarnung hinten. Ebenfalls an Bord: der Smartphone-Anschluss für Apple CarPlay und Android Auto sowie Einparksensoren hinten und eine Heckkamera mit dynamischen Führungslinien.



Für 2000 Euro Aufpreis ist eine 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatik sowie weitere Assistenzsysteme wie Adaptiver Tempomat, Stau- und Notbremsassistenz an Bord. Die Höchstgeschwindigkeit der Automatik-Variante beträgt 195 km/h. Für weitere 2000 Euro mehr gibt es in der Ausstattungslinie Luxury unter anderem Sprachsteuerung und Echtzeit-Staudaten, induktives Laden von Mobiltelefonen, eine 360-Grad-Kamera und elektrische Heckklappe, Sitzheizung für den Fahrersitz und eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Exklusiv für die Luxury-Varianten ist gegen 1000 Euro Aufpreis ein braunes Interieur erhältlich. Bei den Exterieur-Farben ist die Lackierung Pearl White Standard, die weiteren Metallic- kosten 650 Euro extra.



Im Herbst erweitert MG Motor das Angebot um eine Plug-in-Hybrid-Variante. Der neu entwickelte Antriebsstrang soll eine rein elektrische WLTP-Reichweite von 103 Kilometern bieten und im Plug-in-Betrieb für eine Gesamtreichweite von rund 1000 Kilometern sorgen. Auch der MG HS PHEV wird dann in den beiden Ausstattungsvarianten Comfort und Luxury angeboten. (aum)