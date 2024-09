Doppelwinkel trifft Windsurf-Elite

Beim 40. Windsurf World Cup auf Sylt ist Citroën in diesem Jahr erstmals Titelpartner. Ab dem 27. September wird der Brandenburger Strand auf der Nordseeinsel für zehn Tage wieder zum größten Windsurf-Event der Welt. Das Engagement der Franzosen ist langfristig angelegt und sie sind mit einer Vielzahl ihrer Fahrzeuge prominent vertreten: Von der urbanen Mobilitätslösung Ami über den Camper Holidays und SUV C3 Aircross bis hin zum ë-C3. Alle Modelle stehen direkt vor Ort für Testfahrten bereit. Darüber hinaus stellt Citroën weitere Fahrzeuge als VIP-Shuttles zur Verfügung.

Ebenfalls mit von der Partie sind die beiden Spitzen-Kitesurfer Linus Erdmann und Finn Flügel, die das Wassersport-Event unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen begleiten werden. Citroën Deutschland hat die beiden Talente vor kurzem als neue Markenbotschafter gewonnen.



Beim renommierten Citroën Windsurf World Cup handelt es sich um die einzige Veranstaltung der PWA (Professional Windsurfers Association) World Tour mit dem Status „Super Grand Slam“. Denn auf Sylt werden alle drei Weltcup-Windsurf-Disziplinen im Rahmen der Weltmeisterschaft ausgetragen: Wave, Freestyle und Slalom. Beim höchstdotierten Wettkampf der Tour werden rund 100 Teilnehmer aus rund 25 Nationen mit spektakulären Sprüngen und Drehungen die Podiumsplätze unter sich ausmachen. Für besondere Spannung sorgen dabei die wechselhaften Wetterbedingungen, für die die Insel Sylt bekannt ist. Zu den Gewinnern zählten in der Vergangenheit Windsurf-Legenden wie Robby Naish, Björn Dunkerbeck und Philip Köster, der auch in diesem Jahr wieder an den Start gehen wird. In diesem Jahr werden rund 200.000 Besucher erwartet. (aum)