Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Oldtimer – besser gesagt: Klassiker oder Classic Cars – und die gute alte Auto-Technik finden in unseren Top Ten immer noch gute Plätze. Namen wie Alpina, Wiesmann und neuerdings auch Cupra sowie der Motorsportveranstalter AvD behaupten sich nicht nur diese Woche im Leserinteresse gut gegen die ganzen „E“- und „I„-Modelle.

Von den 442.114 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Die einen sammeln Briefmarken, die anderen Autos

2. Fahrbericht Skoda Enyaq iV Coupé: Premium von der Massenmarke

3. Wiesmann kehrt mit dem Thunderball zurück

4. BMW übernimmt Alpina

5. Praxistest Ford Kuga 2,5 l PHEV: Das Beste aus beiden Welten

6. Im Rückspiegel: Der lange Weg zum Volkswagen ID Buzz

7. Cupra on the Rocks

8. Fahrbericht Aprilia SR GT 125/200: Eine Prise Abenteuer

9. Der AvD geht bei Sport1 wieder auf Sendung

10. Forsa Autostudie 2022: Die Elektro-Euphorie bröckelt



560.876 Fotos und Videos haben unsere Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Fotos lag das vom Audi A6 Avant e-Tron Concept vorn, bei den Videos das Footage zur E-Rockit. (aum)