Im Bücherregal: Rückblick auf einen spannenden Titelkampf

Am 20. März 2022 geht die Königsklasse des Motorsports in Bahrain in ihre neue Saison. Für Spannung sorgt ein geändertes Aerodynamik-Paket und mit Miami in den USA steht in diesem Jahr ein neuer Kurs im Rennkalender. Während die Vorbereitungen noch auf Hochtouren laufen, können Motorsportfans mit dem „Formel 1 Jahrbuch 2021“ noch einmal auf die vergangene Saison zurückblicken.

Mit packenden Duellen zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen 2021 – trotz Corona – eines der spannendsten Jahre beim Kampf um die WM-Krone. Sebastian Vettels Debüt bei Aston Martin wird in dem Buch ebenso näher betrachtet, wie auch Mick Schumacher, der exakt 30 Jahre nach seinem Vater Michael Schumacher, seinen Einstand beim Team HaasF1 feierte.



Der große Saisonrückblick erzählt von Siegen und Tragödien und ist mit beeindruckenden Bildern illustriert. Das Jahrbuch enthält alle Rennstrecken, Startaufstellungen sowie Ergebnisse zu den Läufen. Zudem gibt es ausführliche Tabellen zu den Teams und Fahrern mitsamt Statistiken und Hintergrundberichten bis hin zu den Rekorden in der Königsklasse des Motorsports.



Alle Berichte und Insider-Storys stammen vom Autor Michael Schmidt, der beim „Auto, Motor und Sport“ für die Formel-1-Berichterstattung zuständig ist. Er bereichert das Jahrbuch mit beeindruckendem Fachwissen, während Fotograf Wolfgang Wilhelm das Buch mit imposanten Bildern garniert. So gilt das 210 Seiten starke Exemplar als Muss für jeden Formel-1-Fan.



Das „Formel 1 Jahrbuch 2021– Der große Saison-Rückblick“ ist Motorbuch-Verlag Stuttgart erschienen, hat 210 Seiten und kostet 24,90 Euro.

(aum/Guido Borck)