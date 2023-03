Der AvD rückt die Formel 1 ins Bild

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) und die Sport1 GmbH führen ihre Zusammenarbeit fort und machen im Rahmen einer Kooperation zwischen Sky und Sport1 alle Formel-1-Rennen der Saison sowohl im Free-TV als auch online erlebbar. Während einer Netto-Sendezeit von 45 Minuten zeigt das neue Format „Sky Formel-1-Highlights powered by AvD“ die relevantesten Szenen jedes Rennwochenendes.

Das Konzept des bisherigen „AvD Motor & Sport Magazin“ wurde grundlegend überarbeitet und weiterentwickelt. Es wird 30 Minuten reine Rennaktion geben. Durch die Sendung führt Moderator Peter Kohl zusammen mit dem ehemaligen Rennfahrer Christian Danner. In der Rubrik „AvD Racer der Woche“ kürt Danner zudem jene Persönlichkeit, die das Renngeschehen am Wochenende am stärksten geprägt hat.



Neben der Grand-Prix-Sendung auf dem Sendeplatz am Sonntagabend werden die „Sky Formel-1-Highlights powered by AvD“ auch am jeweils folgenden Montag als Wiederholung im Free-TV ausgestrahlt. Darüber hinaus ist die Sendung im Livestream auf Sport1.de und in der Sport1-App abrufbar. (aum)