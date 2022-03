Der Peugeot 308 ist zum „Women's World Car of the Year 2022“ gekürt worden. Diese Entscheidung trafen 56 Autombobiljournalistinnen aus 40 Ländern der Erde. Der Peugeot hatte unter den 65 zur Wahl stehenden neuen Modellen im Februar zunächst die WWCOTY-Kategorie „Urban and Compact Car of the Year 2022“ für sich entschieden. (aum)