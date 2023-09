48 Volt auch für den Peugeot 308

Peugeot bringt die 48-Volt-Hybridtechnik nun auch in den 308. Der Antrieb besteht wie auch in anderen Konzernmodellen von Stellantis aus einem 1,2 Liter Benzinmotor mit 136 PS (100 kW) und ein neues elektrifiziertes Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die 48-Volt-Batterie lädt sich während der Fahrt auf und senkt auf diese Weise den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent. Kürzere Strecken können bei niedriger Geschwindigkeit, beispielsweise in der Stadt, auch rein elektrisch bewältigt werden. Die Preise für den auch als Kombi erhältlichen Peugeot Hybrid 136 e-DCS6 beginnen bei 32.450 Euro. (aum)