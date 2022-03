Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Ein Blick auf die Zahlen dieser Woche beim „Auto-Medienportal“ zeigt eindrucksvoll, dass diesmal andere Themen als die Mobilität für unsere Leser und die Redaktionen unserer Abnehmer von Interesse waren. Nur knapp 850.000 Dateien wurden abgerufen oder heruntergeladen. Die Welt hat andere Sorgen.

Von den 415.263 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Oldtimerauktion: Porsche-Feuerwerk auf Amelia Island

2. Unterwegs im Cupra Born: Auf leisen Sohlen durch das deutsche Yellowstone

3. Fahrbericht Audi S8: Auf zur letzten Runde

4. Reisemobile: Der Traum von Luxus treibt die Preise hoch

5. Neue Software: Mehr Reichweite und Komfort für den Skoda Enyaq iV

6. Cupra Born bekommt Leistungsspritze per Knopfdruck

7. Der Morgan 3-Wheeler rollt mit drei Zylindern in die Zukunft

8. Ducati entwickelt die Multistrada V4 weiter

9. Interview Dominique Boesch: „Wir schenken unseren Kunden Zeit“

10. Fahrbericht Toyota Highlander Executive: Sparsamer Siebensitzer



430.882 Foto- und Videodateien wurden in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Fotos lag das vom Opel-Manager Dominique Boesch vorn, bei den Videos das Flaggschiff-Update - Der Audi A8 2022. (aum)