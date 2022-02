Aiways feiert fünften Geburtstag

Der chinesische Autohersteller Aiways feiert sein fünfjähriges Bestehen. Im Februar 2017 wurde die Firma in Shanghai gegründet. Seit dem Sommer 2019 sind die Stromer aus China auch auf deutschen Straßen unterwegs. Dem ersten Modell, dem Elektro-SUV U5 soll Ende diesen Jahres das SUV-Coupe U6 folgen. Aiways verfolgt dabei ambitionierte Ziele. So hat das Werk in Shangrao eine Kapazität von 150.000 Autos pro Jahr, die bei Bedarf auf 300.000 Stück Einheiten ausgeweitet werden kann. Die Marke von 10.000 Verkäufen pro Jahr in Europa soll noch in diesem Jahr fallen. (aum)