Aiways liefert bis zu 150.000 Fahrzeuge nach Thailand

Aiways hat mit der Phoenix Motion Company in Thailand eine Kooperation vereinbart. Der Mobilitätsdienstleister Phoenix EV will in den nächsten fünf Jahren 100.000 Fahrzeuge des chinesischen Herstellers übernehmen und behält sich die Option auf weitere bis zu 50.000 Einheiten offen. Beide Seiten planen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, Aiways Thailand, dass Dachgesellschaft weitere Joint Ventures verwalten soll. So soll Aiways Thailand den Vertrieb und Service der Fahrzeuge übernehmen, aber auch eine eigene Lade- und Batterie-Wechsel-Infrastruktur aufbauen. Auch lokale Entwicklungen für spezielle Marktanforderungen sollen direkt vor Ort abgewickelt werden können. (aum)