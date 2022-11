Aiways kümmert sich in München um die europäischen Anforderungen

Da sich die gesetzlichen Anforderungen an Autos je nach Land teilweise deutlich unterscheiden, betreibt Aiways in München ein Technical Center, um die Fahrzeuge in Europa bestmöglich auf die Marktanforderungen abstimmen zu können. Das internationale Team besteht aus rund 30 Ingenieuren, Technikern und Produktmanagern. Sie kümmern sich um Validierung, Typisierung und Weiterentwicklung nach den Regularien der europäischen Vorschriften. Die Leitung hat Zeeshan Shaikh, der schon für Valeo und zuletzt die BMW Group gearbeitet hat. Da Aiways künftig jedes Jahr ein neues oder umfassend überarbeitetes Modell auf den Markt bringen wird, soll der Standort München noch ausgebaut werden. (aum)