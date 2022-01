Marc Langendorf leitet die MAN-Kommunikation

Dr. Marc Langendorf (48) hat die Leitung von Kommunikation und Public Affairs bei MAN Truck & Bus übernommen. Er tritt die Nachfolge von Pietro Zollino, der schon zum 1. November 2021 als Head of Group Communications, Governmental Relations & Sustainability zur Muttergesellschaft Traton gewechselt ist, an.

Marc Langendorf war zuletzt Kommunikationschef von Telefónica Deutschland (O2) tätig. Davor verantwortete er von 2018 bis 2020 die Wirtschafts- und Finanzpressearbeit des Volkswagen-Konzerns und der Marke VW. Von 2006 bis 2015 war Langendorf in verschiedenen Funktionen bei Siemens in München und Washington tätig, danach wechselte er in leitender Position zur Kommunikationsberatung Brunswick. Vor seinem Wechsel in die Unternehmenskommunikation arbeitete Marc Langendorf als Journalist bei Dow Jones. Zeitweise lehrte er an der Münchener Hochschule Macromedia „Media and Communication Management“. (aum)