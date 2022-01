Tokio 2022: Lexus zieht es ins Gelände und in die Luft

Lexus stellt auf dem Tokyo Auto Salon (–16.1.2022) zwei Offraod-Konzepte vor. Hinter dem NX PHEV Offroad Concept verbirgt sich ein noch geländegängigerer NX 450h+. Zum serienmäßigen E-Four-Allradantrieb kommen im 309 PS starken Fahrzeug eine erhöhte Bodenfreiheit und offroadtaugliche All-Terrain-Reifen mit 17 Zoll Durchmesser. Dazu gibt es einen Dachgepäckträger. Noch einen Schritt weiter geht der Lexus ROV Concept. Das 3,12 Meter kurze, zweisitzige Side-by-Side-Vehicle wird von einem 1,0-Liter-Dreizylinder angetrieben, der Wasserstoff verbrennt.

Komplettiert wird der Auftritt in der Makuhari Messe von einem Modell des Flugzeugs Zivko Edge 540 V3 im Maßstab 1:3. Mit dem Original nehmen Yoshihide Muroya und sein Team Lexus/Pathfinder Air Racing in diesem Jahr an der ersten Air-Race-Weltmeisterschaft teil. Die Partnerschaft zwischen dem Kunstpiloten und dem Autohersteller soll die technologische Entwicklung beschleunigen. Lexus will seine in den hartumkämpften Luftrennen gewonnene Erfahrung in den Bereichen Aerodynamik, Kühlung und Gewichtsreduzierung sowie das erworbene Know-how für den Fahrzeugbau nutzen. (aum)