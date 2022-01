Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid 11.000 Euro günstiger

Mitsubishi Deutschland startet das Jahr mit einer großen Verkaufsaktion. Bis Ende April gibt der Importeur je nach Modell und Ausstattung bis zu 4000 Euro Preisnachlass. Außerdem verspricht der Importeur kurze Lieferzeiten für viele Modelle.

Den größten Abschlag gibt es für den Eclipse Cross Plug-in Hybrid – wenn auch nur in der „Basis“-Ausstattung. Hier gewährt Mitsubishi 2000 Euro Rabatt plus eine Verdoppelung der staatlichen Innovationsprämie, die bei dem Teilzeitstromer 4500 Euro beträgt. Damit startet das Kompakt-SUV ab 28.990 Euro statt der regulären 39.990 Euro.



Auch der Kleinwagen Space Star ist mit 2000 Euro Nachlass nun bereits zu Preisen ab 9490 Euro zu haben. Und beim Pick-up L200 beläuft sich der empfohlene Rabatt auf 4000 Euro, womit die Basis-Version mit zuschaltbarem Allrad ab 28.190 Euro in der Liste steht. (aum)