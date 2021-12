In Hamburg tanken Autofahrer heute am günstigsten

Zwischen Bremen und Hamburg liegen nur rund 120 Kilometer, doch beim Benzinpreis trennen die beiden Hansestädte derzeit Welten: Während die Autofahrer in Hamburg für einen Liter Super E10 im Schnitt 1,584 Cent bezahlen müssen, kostet die gleiche Menge in Bremen 1,671 Euro und damit 8,7 Cent mehr. Das zeigt die heutige ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern.

Auch beim Diesel ist Hamburg mit 1,490 Euro pro Liter das derzeit günstigste Bundesland. Ebenfalls preiswert mit Berlin ein weiterer Stadtstaat. Hier kostet Diesel 1,499 Euro. Bremen hält hingegen auch hier die rote Laterne mit 1,564 Euro. Die Preisdifferenz zwischen teuerstem und günstigstem Bundesland beträgt somit aktuell 7,4 Cent.



Am Beispiel Bayern zeigt sich, dass bei den beiden Kraftstoffsorten Benzin und Diesel zwei unterschiedliche Märkte existieren, auf denen eine eigene Preisbildung stattfindet. So ist Bayern mit einem Super E10-Preis von 1,591 Euro nur um 0,7 Cent teurer als Hamburg und landet damit auf dem zweiten Platz im Bundesländer-Ranking. Für Diesel-Fahrer ist Bayern jedoch ein eher teureres Pflaster: Hier liegt der Freistaat mit einem Durchschnittspreis von 1,535 Euro im untersten und damit teuersten Viertel der 16 Bundesländer.



Der ADAC hat für die heutige Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von heute, 11 Uhr, dar. (aum)